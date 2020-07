Homburg (dpa/lrs) - Beim Abkoppeln hat sich ein neun Tonnen schwerer Lkw-Anhänger in Mandelbachtal (Saarpfalz-Kreis) selbstständig gemacht: Er klemmte den Beifahrer des Lastwagens an einem Metallzaun ein und verletzte den 41-Jährigen schwer, wie die Polizei in Homburg am Dienstag mitteilte. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Homburg gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es.