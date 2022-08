Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 9 bei Germersheim ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 41-Jährige habe am Montagabend aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verloren, teilte die Polizei mit. Daraufhin prallte er gegen die Mittelleitplanke und stürzte. Ein Hubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Den Beamten zufolge besteht keine Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft Landau ermittelt zu Ursache und Hergang des Unfalls. Zwischenzeitlich war die B9 im Unfallbereich in beide Richtungen gesperrt.

Germersheim (dpa/lrs) - Pressemitteilung