Haßloch (dpa/lrs) - Ein 41 Jahre alter Mann ist auf einer Straße im pfälzischen Haßloch angeschossen worden. Der bislang unbekannte Täter sei anschließend geflüchtet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der Verletzte sei in einem Krankenhaus operiert worden, es bestehe keine Lebensgefahr. Die Hintergründe für die Tat am Donnerstagabend sind noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen, daraufhin soll der eine auf den anderen geschossen haben. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen.

