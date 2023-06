Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Ein Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus in Idar-Oberstein hat einen Sachschaden von geschätzt mindestens 400.000 Euro verursacht. Das Feuer sei am Samstagabend vermutlich wegen Schweißarbeiten an dem Dachstuhl ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Flammen breiteten sich dann auf das gesamte Dach des Hauses aus.

Mitteilung Polizei