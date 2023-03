Eine Brühe aus Wein, Öl und Diesel ergießt sich nach einem Lkw-Unfall über eine Bundesstraße. Sie bleibt daher viele Stunden gesperrt.

Mayen (dpa/lrs) - Ein 40-Tonnen-Lastzug mit Tausenden geladenen Weinflaschen ist in der Osteifel auf der B 262 bei Mayen umgekippt und hat die Bundesstraße über Stunden blockiert. Der 43-jährige Fahrer sei bei dem Unfall am frühen Samstagmorgen leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 150.000 Euro. Erst am frühen Samstagabend konnte die Polizei die Sperrung der B 262 wieder aufheben. Am Sonntagmorgen sagte ein Polizeisprecher, Alkohol sei nicht im Spiel gewesen - aber womöglich zu hohes Tempo.

Laut Polizei hatte der Fahrer kurz hinter der Anschlussstelle Mayen-Hausen in Richtung Mendig auf einer Gefällstrecke die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Anhänger sei gegen eine Mitteltrennung der Fahrbahn geraten, gegen die Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand gefahren und umgekippt. Die komplette, aus Weinflaschen bestehende Ladung sei beschädigt beziehungsweise zerstört worden. Sie verteilte sich teils über eine Böschung und die ganze Fahrbahn, teils mussten die Flaschen auch aus dem Lastzug geborgen werden. Auch Öl und mehrere Hundert Liter Diesel traten aus und flossen vermischt mit Wein ins Erdreich, das abgetragen und entsorgt werden musste.

Die Bundesstraße wurde zwischen den Anschlussstellen Mayen-Hausen und Kottenheim vom frühen Samstagmorgen an komplett gesperrt. Am Samstagnachmittag gelang laut Polizei die aufwendige Bergung des Lastzugs. Bei dem Unfall waren auch etwa 60 bis 70 Meter Schutzplanke beschädigt sowie rund 50 Meter Mitteltrennung versetzt worden. Der Verkehr war während der Sperrung an den Anschlussstellen Mayen-Polcher Straße sowie Mayen-Hausener Straße und Kottenheim/Thür abgeleitet worden. Die Polizei ging nach Angaben vom Sonntag zunächst von einer Ordnungswidrigkeit des Fahrers wegen nicht angepasster Geschwindigkeit aus.