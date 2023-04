Wiesbaden (dpa) - Rund 40 Taucher haben am Sonntagvormittag in Wiesbaden beim traditionellen Anschwimmen im Rhein mitgemacht. Sie schwammen vom Wiesbadener Stadtteil Biebrich aus mit dem Strom nach Schierstein. Es sei alles planmäßig und ohne Zwischenfälle verlaufen, teilte die Stadt mit. Vertreter verschiedener Institutionen hätten teilgenommen. Angemeldet hatten sich etwa Mitglieder der Berufsfeuerwehren Wiesbaden und Mainz, mehrere Freiwillige Feuerwehren und Werksfeuerwehren sowie die hessische Bereitschaftspolizei und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Der Erlös der Veranstaltung kam dem Kinderhospiz «Bärenherz» in Wiesbaden zugute.

