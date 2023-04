An einem Warnstreik beim Möbelhaus Ikea in Saarlouis haben sich am Donnerstag nach Gewerkschaftangaben bislang rund 40 Prozent der Beschäftigten beteiligt. «Die komplette interne Warenversorgung ist unterbrochen, weil 90 Prozent der Beschäftigten der Logistik mitmachen», sagte der Sekretär der Gewerkschaft Verdi, Thomas Müssig. «Wir sind sehr zufrieden mit der Beteiligung.» Die Kunden zeigten Verständnis für den Warnstreik, sagte er.

Saarlouis (dpa/lrs) - Verdi fordert einen Zukunftstarifvertrag, der neben einer Beschäftigungssicherung auch die Qualifizierung von Mitarbeitenden umfasst. Das schwedische Unternehmen weigert sich laut Verdi weiterhin, über einen solchen Tarifvertrag zu verhandeln. Auch an anderen Ikea-Standorten in Deutschland gab es am Donnerstag ganztägige Warnstreiks.