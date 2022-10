Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Ein 40-jähriger Mann ist am Freitagmorgen bei einem Feuer in Bad Kreuznach lebensgefährlich verletzt worden. Er habe sich bei dem um 3.47 Uhr gemeldeten Brand eines Zimmers in einer Doppelhaushälfte schwerste Verbrennungen am Unterkörper zugezogen, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Sein Zustand sei kritisch. Neben dem Mann hielten sich in der Doppelhaushälfte nach Angabe der Polizei noch vier weitere Menschen auf, die sich eigenständig vor den Flammen retten konnten. Eine 62-jährige Frau habe jedoch eine Rauchgasvergiftung erlitten. Gegen 5.30 Uhr sei der Brand gelöscht gewesen. Das Feuer sei mutmaßlich aus Unachtsamkeit entstanden.