Bei dem Waldbrand nahe der Burgruine Blumenstein im Landkreis Südwestpfalz ist ersten Schätzungen nach ein Schaden in Höhe von 40.000 Euro entstanden. Es sollen rund vier Hektar Wald gebrannt haben, wie die Polizei in Pirmasens am Mittwoch mitteilte. Warum das Waldstück am Sonntagnachmittag in Flammen aufging, war demnach noch unklar.

Fischbach bei Dahn (dpa/lrs) - Mehrere Bürger in Petersbächel (Ortsgemeinde Fischbach bei Dahn) und Schönau (Pfalz) hatten den Rauch gesehen und gemeldet. Nach Angaben der Verbandsgemeinde Dahner-Felsenland waren in dem etwa 1200 Quadratmeter großen Waldgebiet im Grenzgebiet zu Frankreich rund 400 Löschkräfte mit 108 Fahrzeugen im Einsatz, darüber hinaus ein Polizeihubschrauber sowie ein französischer Löschhubschrauber.

Mitteilung Polizei