Andernach/Koblenz (dpa/lrs) - Ein 39 Jahre alter Mann aus dem Raum Andernach soll eine 57-Jährige angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft Koblenz geht davon aus, dass der Täter sein Opfer bei dem Angriff am Montagabend töten wollte, wie die Ermittlungsbehörde in Koblenz mitteilte. Der Beschuldigte sitzt seit Dienstag wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Einzelheiten zum Tathergang, den Verletzungen, dem Motiv und dem Verhältnis von Täter und Opfer nannte die Staatsanwaltschaft nicht. Ein rechtsmedizinisches Gutachten werde in Auftrag gegeben und Zeugen vernommen, kündigte die Behörde an.

Pressemitteilung Staatsanwaltschaft