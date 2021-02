Saarbrücken (dpa/lrs) - Binnen 24 Stunden sind im Saarland 38 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Damit liege die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie bestätigten Fälle bei 27 645, teilte das Gesundheitsministerium am Montag in Saarbrücken mit.

Mittlerweile gibt es im Saarland insgesamt 834 Todesfälle, die mit dem Erreger in Verbindung gebracht werden. Das waren 10 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner, stieg leicht auf 72,6.

Aktuell sind laut Ministerium 1256 Menschen aktiv infiziert. 211 Corona-Patienten wurden demnach mit Stand Montag in Krankenhäusern behandelt, 56 von ihnen auf Intensivstationen.

Nach Angaben des Berliner Robert Koch-Instituts sind bislang einschließlich Sonntag 49 174 Impfdosen gegen das Virus verabreicht worden. 32 947 Saarländer bekamen die Erstimpfung. Fast 16 227 bekamen auch die Zweitimpfung.

