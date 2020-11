Anhausen (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall in Anhausen im Kreis Neuwied ist ein 38-jähriger Mann schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen streifte ein Transporter ein vorausfahrendes Auto, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Anschließend verloren beide Fahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Der Transporter geriet von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals, wobei der 38-jährige Fahrer schwer verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.