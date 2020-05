Mainz (dpa/lrs) - Nach Verstößen gegen Corona-Auflagen bei einer Feier von Polizisten hat die Stadt Mainz inzwischen die Namen von 36 mutmaßlich beteiligten Beamten erhalten. Das teilte das Polizeipräsidium in Mainz am Montag mit. Die Beamten sollen sich alle bei der Feier zu teils unterschiedlichen Zeitpunkten in einer Kneipe in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt aufgehalten haben.

23 seien bereits an dem Abend namentlich bekannt gewesen, erklärte ein Polizeisprecher. 13 weitere Beamte hätten sich später über ihre Dienststelle gemeldet. Auf alle Beteiligten komme ein disziplinarrechtliches Prüfverfahren zu. Bei dem Vorfall am 18. Mai in der Kneipe soll der Abstand von mindestens 1,50 Meter nicht eingehalten worden sein. Außerdem dauerte die abendliche Feier länger an als erlaubt.