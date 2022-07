Ein 34-Jähriger ist in Simmern (Rhein-Hunsrück-Kreis) von dem Anhänger eines Traktorgespannes überrollt worden. Der Mann sei noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen gestorben, teilte die Polizei am Sonntag in Simmern mit. Es gebe Hinweise, dass mehrere Menschen bei dem Vorfall in der Nacht zum Sonntag gegen 2.30 Uhr auf dem Traktorgespann waren. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Simmern (dpa/lrs) - Mitteilung