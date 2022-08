Ein 32 Jahre alter Mann aus Mainz ist in Mexiko von mehreren Schüssen verletzt worden. Das Bundeskriminalamt habe nach einer entsprechenden Mitteilung aus Mexiko die Staatsanwaltschaft und die Polizei über das versuchte Tötungsdelikt informiert, teilte die Polizei am Freitag in Mainz mit. Der Mann soll bereits am vergangenen Sonntag (14. August) von mehreren Kugeln erheblich verletzt worden sein. Einzelheiten seien nicht bekannt.

Mainz (dpa) - Die Staatsanwaltschaft habe ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt, ein sogenanntes Spiegelverfahren zu den in Mexiko geführten Ermittlungen, eingeleitet und stehe im Austausch mit den mexikanischen Behörden.

