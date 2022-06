Bei einem Streit zwischen zwei Männern im westpfälzischen Ohmbach ist ein 31-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann schwebte nach dem Streit im Kreis Kusel in der Nacht zuvor zunächst in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte. Bezüglich des Streits mit einem 24-Jährigen waren dessen Motiv und die Hintergründe der Tat zunächst unklar. Der beschuldigte 24-Jährige soll dem Mann Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben, mit denen er zunächst lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Beschuldigte selbst wurde bei dem Streit leicht verletzt und in einem anderen Krankenhaus ambulant behandelt, bevor er festgenommen wurde. Ob er einem Richter vorgeführt wird, war am Dienstag zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.