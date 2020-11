Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) - Rund 3000 Veranstaltungen an 180 Tagen planen die Organisatoren der Landesgartenschau 2022 in Bad Neuenahr-Ahrweiler. «Unter dem Motto «Auf das Leben» erwartet den Besucher ein Potpourri aus Naturerlebnissen, Veranstaltungen und Wissenswertem», teilte die Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH mit. Die Blumenschau soll sich vom 20. April bis zum 16. Oktober 2022 sechs Kilometer lang an dem Flüsschen Ahr entlangschlängeln und die beiden Stadtteile Bad Neuenahr und Ahrweiler verbinden. Dafür sollen unter anderem Grün- und Parkanlagen umgestaltet werden. Das Heilbad-Städtchen Bad Neuenahr-Ahrweiler will somit die fünfte Landesgartenschau in Rheinland-Pfalz ausrichten.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) - Rund 3000 Veranstaltungen an 180 Tagen planen die Organisatoren der Landesgartenschau 2022 in Bad Neuenahr-Ahrweiler. „Unter dem Motto „Auf das Leben“ erwartet den Besucher ein Potpourri aus Naturerlebnissen, Veranstaltungen und Wissenswertem“, teilte die Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH mit. Die Blumenschau soll sich vom 20. April bis zum 16. Oktober 2022 sechs Kilometer lang an dem Flüsschen Ahr entlangschlängeln und die beiden Stadtteile Bad Neuenahr und Ahrweiler verbinden. Dafür sollen unter anderem Grün- und Parkanlagen umgestaltet werden. Das Heilbad-Städtchen Bad Neuenahr-Ahrweiler will somit die fünfte Landesgartenschau in Rheinland-Pfalz ausrichten.