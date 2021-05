Bingen (dpa/lrs) - In Bingen sind am Freitagmorgen die Vorbereitungen für eine Bombenentschärfung gestartet. Bisher laufe alles nach Plan, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Demnach seien rund 3000 Menschen betroffen. Ein Gebiet im Umkreis von 500 Metern um den Fundort werde evakuiert. Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Donnerstag an einer berufsbildenden Schule entdeckt worden. Für die Entschärfungsaktion müssen zeitweise auch die Bahnlinie Mainz-Koblenz gesperrt und der Schiffsverkehr auf dem Rhein eingestellt werden.

© dpa-infocom, dpa:210507-99-503441/2