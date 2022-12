Wadern (dpa/lrs) - Im saarländischen Wadern sind rund 300 Modelleisenbahnen gestohlen worden. Der oder die Täter hätten am Samstag zwei Stahltüren an dem Anwesen aufgebrochen, teilte die Polizei am Sonntag nach ersten Ermittlungen mit. Die Lokomotiven der Marke Märklin seien allesamt in Kartons verpackt gewesen. Das Gebäude werde derzeit renoviert. Nach Angaben des Bestohlenen habe die gestohlene Sammlung einen Wert, der bis in den sechsstelligen Bereich gehe, teilte die Polizei weiter mit.