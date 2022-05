Der TSV Schott Mainz hat vor allem dank Giorgio del Vecchio den Pokal des Südwestdeutschen Fußball-Verbandes gewonnen und steht in der ersten Runde des DFB-Wettbewerbs. Im Duell der beiden Regionalliga-Absteiger mit dem FK Pirmasens setzten sich die Mainzer am Samstag im Endspiel in Weingarten mit 3:0 (1:0) durch. Zwei Tore erzielte der italienische Mittelfeldspieler del Vecchio (32. und 53. Minute), einmal traf Janek Ripplinger (84.).

Weingarten/Pfalz (dpa/lrs) - Das TSV-Team machte damit seinem nach sechs Jahren scheidenden Trainer Sascha Meeth ein besonderes Abschiedsgeschenk. Schott hatte den Landespokal zuvor noch nie gewonnen, Pirmasens hingegen schon viermal.

Kader TSV Schott Mainz

Kader FK Pirmasens