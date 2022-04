Beim Jugend-Engagement-Wettbewerb des Landes Rheinland-Pfalz sind 29 Projekte ausgezeichnet worden. Sie befassen sich nach Angaben der Staatskanzlei vom Samstag mit Themen des Umweltschutzes, der Demokratie und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. «Diese tollen Projekte werfen ein Schlaglicht auf das sehr breite und besonders umfangreiche bürgerschaftliche Engagement unserer jungen Generation», lobte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Mainz (dpa/lrs) - Der zum achten Mal ausgerufene Wettbewerb soll den Angaben zufolge Kindern und Jugendlichen helfen, eigene Projekte zu verwirklichen. Die Gewinner erhalten dazu jeweils 500 Euro. Zu ihnen zählen in diesem Jahr Schüler aus Linz am Rhein, die bei der Wiederaufforstung eines durch Borkenkäfer geschädigten Waldes helfen, ein Kinderreporterteam aus Welschbillig an der Grenze zu Luxemburg sowie Jugendliche aus Landau in der Pfalz, die sich mit antisemitischen Verschwörungstheorien auseinandersetzen.

Mitteilung Staatskanzlei