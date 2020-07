Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Saarland hat sich am Dienstag leicht auf 2831 erhöht. Das entspricht neun mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Dienstagabend (Stand: 18.00 Uhr) mitteilte. Die Zahl der Todesfälle blieb weiter unverändert bei 174.

2617 Menschen gelten als geheilt, bei denen eine Infektion mit Sars-CoV-2 seit dem ersten Auftreten des Virus im Saarland bestätigt wurde. Von den Erkrankten werden drei stationär behandelt, keiner liegt auf der Intensivstation. Das Ministerium veröffentlicht die Zahlen auf Basis der von Gesundheitsämtern und Krankenhäusern gemeldeten Daten.