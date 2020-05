Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Ein 28 Jahre alter Mann ist bei einem Streit mit mindestens zwei anderen Männern schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte sich der 28-Jährige am Mittwochnachmittag mit zwei, möglicherweise auch drei Männern in Bad Kreuznach gestritten. Dabei wurde er mit einem Messer schwer verletzt, konnte aber über Bahngleise flüchten. Die mutmaßlichen Täter verfolgten ihn nach Polizeiangaben zunächst noch, ließen dann aber von ihm ab und fuhren mit einem grauen Auto weg. Die Tat werde von der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.