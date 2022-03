Flomborn (dpa/lrs) - Ein 28-Jähriger hat im rheinhessischen Flomborn (Kreis Alzey-Worms) Polizisten mit einer Schusswaffe bedroht. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen am späten Samstagnachmittag einen in einer Wohnung erheblich randalierenden Mann. Als Polizeibeamte den 28-Jährigen kurze Zeit später dort antrafen, bedrohte er sie demnach sofort mit einer Schusswaffe. Die Polizisten mussten den Angaben zufolge von der Dienstwaffe Gebrauch machen und verletzten den Mann am Bein. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminaldirektion Mainz ermittelt.

