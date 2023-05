Bei einem Einsatz in Rheinbrohl im Kreis Neuwied sind Rettungskräfte vom Lebensgefährten einer Patientin bedroht worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war am Samstagabend ein Rettungswagen zu einer 23 Jahre alten Frau gerufen worden. Da ihr 27-jähriger Freund den Mitarbeitern des Rettungsdienstes körperliche Gewalt androhte, riefen die Helfer die Polizei. Wegen des renitenten Verhaltens des Mannes sei zwischenzeitlich die medizinische Versorgung der Patientin gefährdet gewesen, teilte die Polizei mit. Die Frau habe schließlich im Rettungswagen untersucht und behandelt werden können. Gegen den Lebensgefährten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Pressemitteilung der Polizei