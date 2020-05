Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland sind am Montag zwei weitere bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen. Damit erhöhte sich die Zahl der Infizierten mit Stand 18.00 Uhr auf 2633, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Erreger in Verbindung gebracht werden, stieg ebenfalls um zwei auf 149.

Seit dem Auftreten des Erregers im Saarland gelten mittlerweile 2274 Personen als geheilt. Von den an dem Virus Erkrankten werden aktuell 65 stationär behandelt - 21 davon intensivmedizinisch. Grundlage der Statistik sind Zahlen, die von Gesundheitsämtern und Krankenhäusern an das Ministerium gemeldet wurden.