Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland liegt die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen inzwischen bei 2552. Sie stieg damit am Mittwoch um 26 Fälle im Vergleich zum Vortag, wie das Sozialministerium in Saarbrücken (Stand 18.00 Uhr) mitteilte. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich auf 133. Am Vortag waren es 130 gewesen.

Von den positiv bestätigten Fällen seit dem ersten Auftreten des Virus im Saarland gelten 1708 Menschen als geheilt. 127 Covid-19-Patienten werden stationär behandelt, 35 davon intensivmedizinisch betreut.

1140 positiv bestätigte Corona-Fälle gibt es laut Sozialministerium mittlerweile im Regionalverband Saarbrücken, 192 sind es im Kreis Merzig-Wadern. 235 Bürger sind im Kreis Neunkirchen infiziert, 508 im Kreis Saarlouis und 317 im Saarpfalz-Kreis. Im Kreis St. Wendel haben die Behörden gegenwärtig 160 Fälle bestätigt.