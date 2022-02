Bei einem Brand in einem Hotel in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist ein Sachschaden von rund 250.000 Euro entstanden. Das Feuer sei am Donnerstagabend in der ersten Etage des Gebäudes ausgebrochen und habe sich durch einen Lichtschacht bis ins Dachgeschoss ausgebreitet, teilte die Polizei am frühen Freitagmorgen mit. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) - In dem Hotel, das seit der Flutkatastrophe im Sommer 2021 leer steht, hätten sechs Betroffene der Flut vorübergehend gewohnt. Sie seien von der Feuerwehr gerettet worden. Eine Person musste demnach wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Menschen seien nun in andere Unterkünfte gebracht worden, teilte die Polizei weiter mit.

