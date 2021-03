Neunkirchen (dpa/lrs) - Weil ein 25 Jahre alter Mann mit seiner Behandlung im Krankenhaus nicht einverstanden war, hat er laut Polizei um sich geschlagen und versucht, Polizisten zu bespucken. Zuvor habe der Mann angegeben, Alkohol und Drogen konsumiert zu haben, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der 25-Jährige war in der Nacht zu Sonntag stark angetrunken und mit nacktem Oberkörper in einen Imbiss in Neunkirchen gegangen. Beim Eintreffen der Beamten sei der Mann kaum ansprechbar gewesen. Er wurde in das Krankenhaus gebracht, wo er laut Polizei begann, „wild um sich zu schlagen“. Seiner anwesenden Mutter habe er zudem die Maske vom Gesicht geschlagen. Der Mann wurde schließlich in ein anderes Krankenhaus verlegt und bis Sonntagvormittag von der Polizei bewacht.

