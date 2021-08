Mainz (dpa/lrs) - Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist erneut gestiegen: von 20,9 am Dienstag auf 22,8 am Mittwoch. Das teilte das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mit. Innerhalb eines Tages wurden demnach 249 neue Infektionen festgestellt (14.10 Uhr). Damit kletterte die Zahl der im Labor bestätigten Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 159 019. Ein Mensch starb seit Dienstag im Zusammenhang mit der Infektion - damit liegt die Zahl der Toten insgesamt bei 3914.

Aktuell sind in Rheinland-Pfalz laut LUA 2375 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Auf die höchste Inzidenz kam den Angaben zufolge Frankenthal mit 77,9 vor Kaiserslautern mit 42,0. Am niedrigsten lag der Wert mit 2,5 in Pirmasens. 9197 Menschen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9182).