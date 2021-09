Morbach (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat 244 neue Polizeikommissare ernannt. 78 Frauen und 166 Männer haben den dreijährigen Bachelor-Studiengang Polizeidienst erfolgreich beendet, wie das Innenministerium am Donnerstag in Mainz mitteilte.

„Die Aufgaben der Polizei sind vielfältig, bieten aber auch die einzigartige Chance, Menschen in Not zu helfen und in schwierigen Krisensituationen zu bestehen“, erklärte Lewentz bei der Graduierungsfeier in Morbach (Landkreis Bernkastel-Wittlich). Neben den Bachelor-Absolventen wurden elf Beamte nach dem Ende ihres Master-Studiengangs zu Polizei- bzw. Kriminalräten ernannt. Alle Absolventen werden am 1. Oktober den Dienst antreten.