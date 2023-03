Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim Brand einer Scheune im Kreis Bad Kreuznach sind am Samstagabend 23 Rinder verendet. Getroffen hat es ausgerechnet den Hof des örtlichen Feuerwehrchefs. Beim Kampf gegen die Flammen halfen im längst nicht nur seine Wehr-Kameraden.

Meterhoch schlugen die Flammen am Samstagabend aus einer Scheune in Simmertal (Kreis Bad Kreuznach), in der sich neben Stroh auch etwa 60 Rinder befanden. Rund zwei Dutzend Anwohner versuchen zunächst,