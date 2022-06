Der Landesvorstand der CDU Saar hat die 23-jährige Carolin Mathieu einstimmig als designierte stellvertretende Generalsekretärin berufen. «Das Amt wurde nach dem Vorbild der CDU Deutschlands neu geschaffen, und die CDU Saar ist der erste Landesverband, der diesem Beispiel folgt», teilte Parteisprecherin Caroline Collet am Montag mit. Formal gewählt werde Mathieu auf dem nächsten Parteitag, da zunächst eine Satzungsänderung notwendig sei.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Mathieu ist Kreisvorsitzende der JU Saarbrücken-Land und im Ortsrat ihres Heimatortes Ludweiler. Nach eigener Aussage will sie daran mitarbeiten, die CDU in Zukunft moderner und offener zu gestalten. Dazu gehörten vor allem neue Formen der Mitarbeit und Mitbestimmung. Gleichzeitig müsse es gelingen, die CDU Saar wieder attraktiver für junge Menschen zu machen. Bei der Landtagswahl am 27. März war die CDU mit dem bisherigen Ministerpräsidenten Tobias Hans an der Spitze auf 28,5 Prozent abgesackt. Die SPD hatte die absolute Mehrheit erzielt und regiert seitdem alleine.

