Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist im Saarland binnen 24 Stunden um 226 gestiegen. Zudem werden nun 231 Todesfälle mit dem Virus in Verbindung gebracht, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Samstag mitteilte (Stand 18.00 Uhr). Das war ein Todesfall mehr als am Vortag.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Saarland 10 339 Infizierte registriert, 7720 Menschen gelten inzwischen als genesen. Aktuell sind 2388 Personen aktiv infiziert. 185 an dem Virus erkrankte Menschen werden stationär behandelt.

Nach den Zahlen des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin lagen am Samstag (Stand 12.15 Uhr) saarlandweit 60 Corona-Patienten auf Intensivstationen. Das entsprach 17 Prozent aller belegten Intensivbetten. Insgesamt sind 68,25 Prozent der Intensivbetten belegt. 19 der Covid-19-Patienten wurden beatmet.