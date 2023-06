Fast zwei Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal ist ein damals 22 Jahre alter Mann für tot erklärt worden. Das Amtsgericht in Bad Neuenahr-Ahrweiler habe den Beschluss auf Antrag eines Angehörigen verkündet, sagte eine Sprecherin am Freitag. Der Beschluss sei noch nicht rechtskräftig.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa) - Nach Angaben des Landessozialamtes sind damit bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 in Rheinland-Pfalz 136 Menschen gestorben, davon 135 in der Ahr-Region und eine Person im Raum Trier. Eine Person gilt weiterhin als vermisst. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 waren zudem Hunderte Menschen verletzt worden.