Zeltingen (dpa/lrs) - Ein 22-jähriger Autofahrer ist in Zeltingen (Kreis Bernkastel-Wittlich) gegen eine Mauer gefahren. Bei dem Unfall in der Nacht zum Sonntag wurden vier Menschen verletzt, zwei davon schwer, wie die Polizei mitteilte. Der 22-Jährige habe wahrscheinlich wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verloren. Es kam rechts von der Fahrbahn ab und krachte in die Mauer. Zur Zeit des Unfalls waren fünf Menschen im Auto.

Mitteilung Polizei