Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der 1. FC Kaiserslautern hat im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga den zweiten Sieg in Serie knapp verpasst. Die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen kam am Mittwochabend im Nachholspiel gegen den FSV Zwickau nur zu einem 2:2 (0:0). Jozo Stanic erzielte in der fünften Minute der Nachspielzeit den späten Ausgleich für die Gäste. Die Pfälzer haben damit als Tabellen-18. nun drei Punkte Rückstand zum rettenden Ufer.

Manfred Starke traf in der 60. Minute zur Führung für die Gäste. Nur vier Minuten später gelang Philipp Hercher aber der Ausgleich. In der 69. Minute fiel dann das 2:1 für Kaiserslautern: Hendrick Zuck brachte den Ball scharf nach innen und Zwickaus Keeper Johannes Brinkies fälschte die Kugel unglücklich ins eigene Tor ab.

Der FCK musste die Partie dann in Unterzahl beenden: Anil Gözütok sah eine Viertelstunde vor Abpfiff wegen groben Foulspiels Rot. Den nächsten Tiefschlag gab es dann mit dem Gegentor kurz vor dem Abpfiff. „Die Reaktion meiner Mannschaft nach dem 0:1 war überragend“, sagte Antwerpen. „Es ist bitter, dass wir immer wieder unter Schiedsrichterentscheidungen leiden müssen. Das ist niemals eine Rote Karte gegen Anil Gözütok. Das nervt extrem, aber wir lassen uns nicht unterkriegen und werden am Samstag in Lübeck wieder eine herausragende Leistung bieten.“

Die Pfälzer hatten am vergangenen Samstag den Halleschen FC mit 3:1 geschlagen. Am Dienstag hat der Club bekannt gegeben, dass ein Spieler positiv auf das Coronavirus wurde. Da die Tests aller weiteren Spieler und Trainer negativ ausgefallen waren, konnte die Partie wie geplant stattfinden.

