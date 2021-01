Boppard (dpa) - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Rheinland-Pfalz sind 21 Menschen verletzt worden, weil sie Rauch eingeatmet haben. Lebensgefährlich seien die Verletzungen nicht, jedoch sei einer der Menschen schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Das Feuer war am frühen Abend des Neujahrstages in dem dreigeschossigen Haus in Boppard (Rhein-Hunsrück-Kreis) ausgebrochen. Die Brandursache war zunächst unbekannt. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar, die Bewohner wurden in Notunterkünften untergebracht.