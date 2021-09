Boden (dpa/rhs) - Bei einer Kollision mit einem entgegenkommenden Lastwagen ist ein junger Autofahrer auf der Bundesstraße 255 ums Leben gekommen. Wir die Polizei in Monabaur mitteilte, war der 21-Jährige bei der Abfahrt Moschheim/Meudt aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenspur geraten, wo er mit dem anderen Fahrzeug zusammenstieß. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer erlitt laut den Angaben leichte Verletzungen und kam vorübergehend in ein Krankenhaus. Die B255 musste für etwa drei Stunden voll gesperrt werden.