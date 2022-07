Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bundesstraße 47 in Koblenz ums Leben gekommen. Aus bislang unbekannten Gründen sei der Kradfahrer am Dienstagvormittag in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Er kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer 61 Jahre alten Frau. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Koblenz (dpa/lrs) - PM