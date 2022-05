2021 hat es in Rheinland-Pfalz so viele Einbürgerungen gegeben wie zuletzt 2007. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mitteilte, erhielten im vergangenen Jahr 6486 Menschen die deutsche Staatsangehörigkeit. Einschließlich der 134 von kommunalen Behörden nachgemeldeten Einbürgerungen aus dem Jahr 2020 errechnete das Landesamt somit insgesamt 6620 Einbürgerungsurkunden für 3267 Frauen und 3353 Männer.

Bad Ems (dpa/lrs) - Davon lebte deutlich über ein Drittel (35,8 Prozent) mehr als zehn Jahre und von diesen wiederum etwa die Hälfte (51,8 Prozent) seit mehr als 20 Jahren in Deutschland. Im Durchschnitt waren die Eingebürgerten 32 Jahre alt.

Bei Betrachtung nur der ersten bisherigen Staatsbürgerschaft führten laut dem Statistischen Landesamt mit deutlichem Abstand Syrer die Liste der am häufigsten eingebürgerten Nationalitäten an (1534). Es folgten Türken (453) sowie bisherige Staatsbürger von Rumänien (361), Italien (318), Polen (316) und dem Iran (199).

