Liesenich (dpa/lrs) - Schwere Beute haben Diebe in Liesenich im Kreis Cochem-Zell am Donnerstag gemacht. Wie die Polizei am Montag in Zell mitteilte, wurde ein 200 Kilogramm schwerer, gusseiserner Ofen von einem Grundstück geklaut. Der Eigentümer habe den Ofen an einen Bekannten verschenken wollen und deshalb auf seinem Grundstück bereitgestellt. Laut Angaben der Polizei sind der oder die unbekannten Täter mit einem größeren Auto oder sogar einem Lastwagen vorgefahren, um den Ofen abzutransportieren. Die Ermittlungen dauerten an.