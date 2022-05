Trier (dpa/lrs) - Bei einem Schwelbrand im Keller des Landgerichts Trier sind am Montag 20 Personen leicht verletzt worden. Sie seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung wegen Atemwegsbeschwerden in Kliniken gebracht worden, teilte ein Sprecher der Polizei in Trier mit. Es gebe keine schweren Verletzungen. Rund 100 Personen wurden aus dem Gerichtsgebäude evakuiert, nachdem der Brand am Morgen im Kellergeschoss festgestellt worden war.

Die Brandursache sei noch unklar, sagte der Sprecher. Ob das Feuer gelegt wurde, könne nicht gesagt werden. Die Brandermittler seien derzeit vor Ort. Es habe sich um keinen großen Brand gehandelt - er sei schnell gelöscht worden. Es habe aber eine starke Rauchentwicklung gegeben, so dass das Gerichtsgebäude durchlüftet werden musste, bevor die Ermittler an den Brandort konnten. Mehr als 40 Personen seien vor Ort untersucht worden.

Feuerwehr und Polizei waren mit einem größeren Aufkommen an Einsatzkräften vor Ort. Die Straßen am Landgericht war gegen Mittag noch gesperrt. Wann das Gebäude wieder freigegeben werden könne, sei noch offen, sagte der Polizeisprecher.