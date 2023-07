Kirchberg (dpa/lhe) - Ein 20-Jähriger soll durch Schüsse aus einer Druckluftpistole im Rhein-Hunsrück-Kreis drei Männer leicht verletzt haben. Ursache der Attacke in Kirchberg seien wiederkehrende Streitigkeiten gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei hätten sich in der Nacht zu Samstag zunächst vier Männer in einer Scheune getroffen, während der 20-Jährige dort am offenen Fenster einer Wohnung stand. Er habe die Gruppe zunächst beleidigt, dann mit einer Druckluftpistole auf sie geschossen. Dann sei er mit zwei weiteren Personen auf die Straße getreten und habe erneut geschossen. «Durch die Stahlgeschosse wurden drei männliche Personen, teils im Gesicht, leicht verletzt», sagte ein Sprecher der Polizei. Alle Beteiligten seien betrunken gewesen. Man ermittle nun gegen den 20-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung sowie Verstoß gegen das Waffengesetz.

Meldung Polizei