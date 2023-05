Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist im saarländischen Neunkirchen in eine Bushaltestelle gekracht. Der Fahrer habe augenscheinlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden, teilte die Polizeiinspektion Neunkirchen am Samstag mit. Der Fahrer und sein 21 Jahre alter Beifahrer verletzten sich nach Angaben eines Polizeisprechers leicht. Eine Zeugin habe beobachtet, wie der 20-Jährige in der Nacht zu Samstag mit «überhöhter Geschwindigkeit» durch einen Kreisverkehr gefahren sei. Daraufhin habe der Wagen sich um die eigene Achse gedreht und sei in die Haltestelle geprallt.

Neunkirchen (dpa/lrs) - Der Fahrer habe keine gültige Fahrerlaubnis gehabt. Die Polizei habe bei dem 20-Jährigen eine geringe Menge Cannabis gefunden. Er musste zur Blutabnahme mit auf die Polizeiwache. Gegen ihn laufen nun mehrere Verfahren, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

