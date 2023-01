Bad Ems (dpa/lrs) - Für die repräsentative Haushaltsbefragung Mikrozensus werden in Rheinland-Pfalz mehr als 20.000 Haushalte befragt. Den zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern werden unter anderem Fragen zur Erwerbstätigkeit, ihrer beruflichen Qualifikation sowie zu ihrem monatlichen Nettoeinkommen gestellt, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Bad Ems mitteilte. Mit dem Mikrozensus werden Daten zur Bevölkerungsstruktur sowie zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung erhoben. Die ausgewählten Haushalte werden im Laufe des Jahres schriftlich um Auskunft gebeten. Geantwortet werden kann online oder auf Papierbögen. Für den Mikrozensus werden seit 1957 jährlich ein Prozent aller Haushalte in Deutschland gefragt.

