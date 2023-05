Berlin/Ludwigshafen (dpa/lrs) - Die Protestantische Kita Regenbogen aus Ludwigshafen hat beim Deutschen Kita-Preis mit drei anderen Einrichtungen den zweiten Platz belegt. Damit verbunden ist ein Preisgeld von 10.000 Euro, wie am Dienstag die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung GmbH in Berlin mitteilte. Insgesamt wurden den Angaben zufolge 20 Kindertagesstätten und lokale Bündnisse für frühe Bildung aus zwölf Bundesländern geehrt. Erste Plätze und damit je 25.000 Euro gehen dieses Jahr an die Kita Heide-Süd in Halle (Sachsen-Anhalt) sowie an das Bündnis AG Nordstadt in Hildesheim (Niedersachsen).

