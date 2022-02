Koblenz (dpa/lrs) - Binnen 24 Stunden sind in Rheinland-Pfalz 2 753 weitere Corona-Fälle gemeldet worden. Die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche stieg am Sonntag auf 1068,5, wie das Landesuntersuchungsamt in Koblenz mitteilte (Stand 11.10 Uhr). Am Vortag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1050,6 gelegen. Es hat den Angaben zufolge keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gegeben, die Gesamtzahl belief sich wie am Vortag auf 4829.

Die Hospitalisierungsinzidenz - die Krankenhausaufnahmen einer Woche je 100.000 Einwohner - verringerte sich leicht von 5,66 am Samstag auf 5,61 am Sonntag.

Auf den Intensivstationen der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser lagen nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Samstag 87 erwachsene Covid-19-Patienten. 36 von ihnen mussten beatmet werden (Stand 09.05 Uhr).