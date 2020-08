Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Saarland ist um weitere 19 gestiegen. Insgesamt gibt es nun 3011 bestätigte Fälle, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Saarbrücken mitteilte. Insgesamt 2716 Infizierte gelten als genesen. Drei an Covid-19 Erkrankte müssen intensivmedizinisch behandelt werden. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 174. Berücksichtigt wurden alle Daten, die von den Gesundheitsämtern bis 17.00 Uhr eingepflegt wurden.