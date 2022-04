Nach der mutmaßlichen Messerattacke auf einen Mann in Saarbrücken soll ein 19-jähriger Tatverdächtiger im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe der Tat seien weiterhin unklar, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Zwei am Mittwoch ebenfalls festgenommene 16-Jährige sind demnach wieder auf freiem Fuß.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Das 27-jährige Opfer ist nach Angaben eines Polizeisprechers zwar stabil, aber immer noch lebensgefährlich verletzt. In der Nacht zum Mittwoch war der Mann nach eigenen Angaben zu Hause von mehreren Männern attackiert worden. Der 27-Jährige habe selbst den Notruf gewählt. Als die Polizei eintraf, lag er nicht ansprechbar vor seiner Wohnung. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Kurz darauf nahm die Polizei in der Nähe der Wohnung zunächst die drei Verdächtigen fest.